المقاومة اللبنانية تستهدف بعشرات صواريخ الكاتيوشا 

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم بعشرات الصواريخ مستوطنتين للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة، وعدداً من مواقعه على الحدود اللبنانية الفلسطينية وحققت فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات ‌‏الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة قصف رجال المقاومة مستوطنتي كريات ‌‏شمونة وكفرسولد بعشرات صواريخ الكاتيوشا وفلق ومباني ‌‏يستخدمها جنود العدو في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة”.

واستهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية للعدو في موقعي جل ‏الدير و‏مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وأصابتها مباشرة، ما أدى لتدميرها كما استهدفت ‏انتشاراً لجنود العدو في ‏محيط موقع الرمثا في تلال كفرشوبا المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتجمعاً لجنوده في موقع خلة ‌‏وردة بالأسلحة الصاروخية وحققت فيها إصابات مباشرة.

‏ودمرت المقاومة اللبنانية منظومة فنية للعدو الإسرائيلي في موقع المطلة بمسيرة ‏انقضاضية كما استهدفت انتشاراً لجنوده في ‏محيط حرش برعام بالأسلحة الصاروخية وأصابته مباشرة.

وشملت عمليات المقاومة اليوم مواقع المطلة والسماقة والرمثا بالأسلحة الصاروخية والمناسبة وحققت فيها إصابات مباشرة. ‌‎