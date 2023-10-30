وزارة "الاتصالات" تكشف عن تعديل مدة استلام جواز السفر في سوريا

كشف مدير "مديرية تقانة خدمة المواطن" في وزارة الاتصالات والتقانة السورية، ماجد مرتضى، عن تقليل مدة الانتظار لإصدار جواز السفر العادي، وإعادة جدولة دور الحجز للأشهر الثلاثة المقبلة.



وقال مرتضى إن الشخص الذي من المفترض أن يكون دوره في يوم 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل أصبح دوره في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، أي أن الأشهر الثلاثة اختصرت في 20 يوماً.





لفت مرتضى إلى أنه "بسبب توفر توريدات جوازات السفر سيكون هناك إعادة جدولة ثلاثة أشهر وهكذا تباعاً".



وأضاف: "في حال استمرت الأمور بهذا الشكل فإنه في نهاية الشهر الأول من العام المقبل سوف يجري منح جميع جوازات السفر التي كانت متوقفة وبالتالي لم يعد هناك أي تراكم".





فيما يتعلق بموضوع الجواز السفر الفوري، اعتبر مدير "مديرية تقانة خدمة المواطن" أنه أصبح بإمكان المواطن الراغب في الحصول على جواز سفر فوري الحجز عليه في أي وقت من النهار باعتبار أنه أصبح متاحاً على مدار 24 ساعة.



وأشار إلى أن الضغط على المنصة في هذا الموضوع انخفض كثيراً وبالتالي فإن مشكلة جوازات السفر حُلّت.





ما زال جواز السفر السوري يتأرجح بين أسوأ 3 جوازات سفر في العالم، من حيث حرية السفر والكلفة وعدد التأشيرات المطلوبة من حامله، وعدم قبول معظم طلبات الفيزا التي يقدم عليها من خلاله.



ويعتبر جواز السفر السوري الأعلى كلفة بين جوازات السفر في العالم، حيث يعاني السوريون بسببه الكثير لصعوبة استخراجه أو تجديده حيث لا تتجاوز مدته أكثر من سنتين.