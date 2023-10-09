الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يؤجل جميع المباريات المقررة في "إسرائيل"

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تأجيل المباراة المقررة، الخميس، في تصفيات كأس أوروبا 2024، بين "إسرائيل" وسويسرا.



ويأتي ذلك بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية ضد "إسرائيل"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".



مواعيد جديدة



قال "يويفا": "في ضوء الظروف الأمنية الحالية في (إسرائيل)، قررنا تأجيل جميع المباريات المقررة في هذا البلد، خلال الأسبوعين المقبلين".



و أضاف الاتحاد الأوروبي في بيان له: "سيتم تأكيد المواعيد الجديدة في الوقت المناسب".



وتابع: "سيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة الوضع عن كثب، وسيظل على اتصال بجميع الفرق المعنية، قبل اتخاذ قرارات بشأن المواعيد الجديدة والتغييرات المحتملة في المباريات القادمة الأخرى".



مباريات مؤجلة



كان من المقرر أن تلتقي "إسرائيل" مع سويسرا، الخميس، في تل أبيب ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة التاسعة، في تصفيات "يورو" 2024.



وتتصدر سويسرا المجموعة التاسعة بـ14 نقطة، وبفارق ثلاث عن أصحاب الأرض.



وتحل "إسرائيل" ضيفة في الجولة الثامنة على كوسوفو، في 15 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، قبل استضافة رومانيا في 18 تشرين الثاني/نوفمبر.



ومن المباريات التي تم تأجليها أيضاً، مباريات منتخب "إسرائيل" تحت 21 عاماً أمام إستونيا وألمانيا، في بطولة أوروبا تحت 21 سنة.



كما تم تأجيل بطولة مصغرة؛ كانت مقررة في الفترة من 10 إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بمشاركة منتخبات "إسرائيل" وبلجيكا وجبل طارق وويلز تحت 17 عاماً.



هجوم مباغت



في غضون ذلك، طاردت القوات الإسرائيلية، الأحد، مئات المقاتلين الفلسطينيين الذين تسللوا إلى أراضيها وتواصل قصف قطاع غزة.



فيما حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من "حرب طويلة وصعبة"، بعدما خلّف القتال مع حركة "حماس" أكثر من ألف قتيل لدى الجانبين.



وبدأ التصعيد بعدما شنت "حماس" هجوماً مباغتاً على "إسرائيل"، صباح السبت، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة وتسلل مئات من مسلحيها إلى الأراضي الإسرائيلية.