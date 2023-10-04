“غوغل” تضع “الإيموجي” قريباً في خدمة البريد الإلكتروني “Gmail”
أعلنت شركة “غوغل” أن مستخدمي البريد الإلكتروني “جيميل” Gmail، سيتمكنون قريباً من الاستفادة من خاصية التفاعل بالرسوم التعبيرية “إيموجي”.
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وستطلق الشركة الخاصية الجديدة على نحو تدريجي لكافة المستخدمين، إذ ستصل أولاً إلى مستخدمي نظام أندرويد، ثم لاحقاً إلى مستخدمي نظام iOS والويب خلال الفترة المقبلة.
وبينت “غوغل” أنه سيجد المستخدمون أيقونة الوجه التعبيري بجانب خيارات الرد على رسائل البريد الإلكتروني، وعند الضغط عليها تعرض مجموعة من الوجوه التعبيرية الشائعة الاستخدام مع خيار (زائد +) لاختيار وجوه تعبيرية أخرى، ويمكن التراجع عن إرسال الوجه التعبيري بالضغط عليه مرة أخرى.
ويمكن للمستخدمين رؤية الوجوه التعبيرية التي تفاعل بها آخرون مع الرسالة البريدية، مع إمكانية استخدام أحدها بالضغط عليها مباشرة، أو رؤية المتفاعلين بالضغط المطوّل.
وتسعى غوغل إلى تطوير خدمة البريد الإلكتروني “جيميل” التابعة لها بإضافة أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساهم في مساعدة المستخدمين في الرد على الرسائل، بالإضافة إلى خواص جديدة لمكافحة انتشار البريد المزعج.
يذكر أن استخدام خاصية “إيموجي” في الوقت الحالي يحكمها بعض القيود، مثل كونها متاحة فقط للحسابات الشخصية ولا تعمل في حسابات القطاعات التعليمية أو العمل، كما أنها لا تعمل عندما تكون الرسالة موجهة لأكثر من 20 شخصاً، أو ضمن رسائل القوائم البريدية.
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