بوتين يصدر مرسوماً عسكرياً لتجنيد 130 ألف شخص بداية الشهر القادم

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مرسوما يخص التجنيد الإجباري للخدمة العسكرية، سيجري تطبيقه اعتبارا من بداية تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب المرسوم فإن 130 ألف شخص سيتم استدعائهم لخدمة التجنيد بداية الخريف.

مرسوم سابق

ووقع بوتين في آذار/مارس الماضي مرسوما حول التجنيد الإجباري في صفوف الجيش، والذي بموجبه تم استدعاء 147 ألف شخص ممن يستوفون متطلبات قانون الخدمة العسكرية مطلع شهر نيسان/أبريل.

وفي آب/أغسطس من هذا العام، تم اعتماد قانون لرفع الحد الأعلى لسن التجنيد من 27 إلى 30 عاما، لكن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2024.

تعديل ضروري للغاية

وبررر الكرملين الإجراء الأخير الذي أقره النواب بأنه تعديل تقني "ضروري للغاية" من أجل "تحسين وتحديث" نظام التعبئة الوطنية.

وبموجب أمر التعبئة الجزئية الذي أصدره بوتين في نهاية العام الماضي التحق مئات آلاف الشبان الروس بالجيش، في حين تجاهل آخرون أوامر استدعائهم بينما فضل عشرات الآلاف الفرار من البلاد.

وطمأن الكرملين حينها إلى أنه "لا يتوقع إطلاقاً" أن يؤدي هذا التشريع الجديد إلى موجة فرار جديدة للشبان من البلد، مشدداً على أن هذا التشريع "لا علاقة له بالتعبئة".