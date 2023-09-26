هل سيحدث انفجار شمسي يتسبب بقطع الإنترنت عن العالم؟

نفى رئيس الجمعية الفلكية السورية الدكتور محمد العصيري ما يتم تداوله حول حدوث عاصفة شمسية ستتسبب بانقطاع الانترنت عن العالم.

وقال الدكتور العصيري أن الجمعية رصدت من خلال الصور التي التقطها مؤخراً، عدداً كبيراً من البقع الشمسية كبيرة الحجم والاستثنائية التي قد تنفجر بأية لحظة، لكن غالباً ما سيكون انفجارها بعيداً تماماً عن سطح الأرض وتبعا لذلك لن تتأثر بهذه الانفجارات والرياح الشمسية لكونها غير مواجهة للكرة الأرضية.

مشيراً إلى أن كيفية التنبؤ بالانفجارات الشمسية وموعد حدوثها يختلف تماماً عن التنبؤ بالكوارث الطبيعية والزلازل، حيث تبقى البقع الشمسية تحت المراقبة والمتابعة والمشاهدة وتظهر مؤشرات الانفجار قبل أيام عدة ما يجعل البشرية مستعدة لها ، وبيّن العصيري أن آخر انفجار شمسي قوي جداً واجه الأرض كان في القرن التاسع عشر عندها حدثت ظاهرة “إدينغتون” والتي أثرت على شبكة اتصال التيلغراف في ذلك الوقت وتسببت بعدد كبير من الضحايا، لافتاً إلى أن تكرار ذلك وارد بعد 150 عاماً وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.

وحول منع حدوث مثل هذه الظاهرات، أكد العصيري أنه لا توجد قدرة بشرية تستطيع الوقوف أمام الانفجارات الشمسية أو معالجة تأثيرها على الأرض، فهي انفجارات أيونية محملة بالشحنات الكهربائية والتي تؤثر أولاً على قطاع الأقمار الصناعية، وتعطل منظومة التوابع الصنعية بما فيها منظومة تحديد المواقع إضافة إلى تأثيرها على مولدات الكهرباء في الأرض وتتسبب بانقطاعها كلياً.