تصنيف "الفيفا": الأرجنتين تحافظ على الصدارة.. والمنتخب السوري يتقدم مركزاً واحداً

حافظ بطل العالم المنتخب الأرجنتيني على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات لشهر أيلول/سبتمبر، والصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



واستمر منتخب "التانغو" في الصدارة، بعد الانتصارين اللذين حققتهما على حساب الإكوادور "1-0"، وعلى بوليفيا "3-0"، في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.



الاستمرار في الصدارة



وابتعد بطل العالم في الصدارة عن وصيفه الفرنسي، الذي سقط أمام ألمانيا "2-1" في مباراة ودية، فيما احتل منتخب البرازيل المركز الثالث.



ولم يشهد تصنيف منتخبات الرجال تغييراً على مستوى المراكز العشرة الأولى، باستثناء تقدم البرتغال على حساب إيطاليا.



تقدم البرتغال



واحتلت إنكلترا المركز الرابع، وبلجيكا المركز الخامس، وتتبعها منتخبات كرواتيا في المركز السادس، وهولندا في المركز السابع.



وتقدمت البرتغال إلى المركز الثامن، وهو المنتخب الوحيد الذي أحرز تقدماً في قائمة العشرة الأوائل.



في حين تراجعت إيطاليا إلى المركز التاسع، بعد تعادلها مع مقدونيا الشمالية "1-1"، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024، بينما تختتم إسبانيا قائمة أفضل عشرة منتخبات.



صعود المغرب



وعلى مستوى المنتخبات العربية، تقدمت المغرب إلى المركز الـ13 كأعلى المنتخبات العربية والأفريقية في التصنيف.



وجاءت تونس في المركز الـ29، ثم الجزائر الـ34، ومصر الـ35، ثم المنتخب السعودي في المركز الـ57، ثم قطر الـ61، والعراق الـ69.



ترتيب منتخب سوريا



وتصدر منتخب اليابان تصنيف قارة آسيا، يليه المنتخب الإيراني في المركز الثاني، ثم كوريا الجنوبية في المركز الثالث،



وتقدم منتخب سورية لكرة القدم مركزاً واحداً، ليصبح في المركز 93 على مستوى العالم، و14 آسيوياً، و12 عربياً.