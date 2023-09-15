فيثاغورث السوري

سمير جبارة:

ولد ما بين (580-570) ق.م في مدينة صيدا، والده فينيقي من مدينة صور و اسمه (آمني سرجو) ويعني (خائف الله) كان يعمل في تجارة الحبوب الى جزيرة (ساموس) وبسبب نشاطه اعطي جنسيتها..

والدته فينيقية أيضاً و اسمها (بارتيني) ويعني (الابنة الحنون) اما فيثاغورث (بيتاغور) فيعني(بيت الحكمة)..

بعد عام من ولادته أخذته أمه الى هيكل(أفقا) المقدس وهو هيكل (أدونيس و عشتار) الواقع فوق مدينة (بيبلوس-جبيل) وهناك قصت شعره و ((عمّدته)) وفاء لنذرها..

أقام في صور حتى سن الثامنة عشر، ليتعلم من مثقفي سورية و كان من أساتذته الفيلسوف(انكسماندر)..

في مالطية إلتقى بالفيلسوف والرياضي( الفينيقي طاليس) وتلميذه البابلي(أنكل سيميندر) ونصحه طاليس بزيارة فينيقية و مصر و بابل للاطلاع على العلوم المخبئة في هياكلهم ، فعاد إلى صور ودرس أسرار الدين الفينيقي الكنعاني.. ثم زار الكرمل و اعتزل لفترة في هياكلها الكنعانية(نعتقد انه نفس الهيكل الذي كانت فيه السيدة العذراء)..

في بابل أقام حوالي اثنتي عشر سنة وعمّق معارفه في علم الرياضيات المقدس!! وعلم الأرقام والمبادئ الكونية والهندسة والفلك..

في كروتونا المدينة الفينيقية الواقعة جنوب ايطاليا أسس مدرسة عرفت فيما بعد باسم(المدرسة الايطالية القديمة)..

و أشهر النساء اللواتي التحقن بالمدرسة (تيانو) التي وقعت في حبه فتزوجا وهو في الستين من عمره ، و رزق منها بصبيين و صبية و أسماهم بأسماء فينيقية أصيلة(أريمنت، فلوجي والابنة دامو)..

آمن فيثاغورث بالخلود و بالتناسخ و بتأثيرات المناخ على الوجود وهو من ابتكر كلمة (فيلوسوفيا) حب الحكمة، و أول من رسم المثلث واول من اكتشف كوكب الزهرة..

( نظرية فيثاغورس أو مبرهنة فيثاغورث هي علاقة أساسية في الهندسة الإقليدية((اقليدس الدمشقي)) بين أضلاع المثلث قائم الزّاوية تنص على أن مجموع مربعي طولي ضلعي الزاوية القائمة مساوٍ لمربع طول الوتر..

وقد عثر في بابل على ألواح طينية تتكلم عن المثلثات سبقت فيثاغورث بأكثر من ألف سنة.. (موضوع البوست السابق)..

من مقولاته:

"إن الأرقام لها حياة والكون يتفاعل بالارقام."..

"الموسيقى هي التعبير عن الانسجام الكوني وهذا الانسجام البديع نجده في الرياضيات والفلك"..

" ما أنا إلا فيلسوف"..

" ان الاشياء تحاكي العدد والعدد نموذج الاشياء"..

كتب عنه اريستوكسان و ارسطو و نبو يوميوس و كثيرين غيرهم اما يمليخوس ألف كتابا عنه وقد كان فيلسوفاً من اتباعه حدد فيه نسبه و اصله الفينيقي و انه تعمد في نهر ادونيس لانه منذور للالهة عشتار ، وان مذهبه انتشر في حمص و حماة وفينيقية..

وفي زمن متأخر كتب عنه الفيلسوف الألماني(هيغل) و (نيتشه) والفيلسوف (بوتسيه)..

* قام المؤرخ الأمريكاني (هوبارت هوزن) وهو المعلم الأكبر للمذهب الفيثاغوري في ولاية (نيو اورليانز) بزيارة لصيدا ثم سار على الطريق الذي اتبعته والدة فيثاغورث الى هيكل افقا..

(نقول حقيقة وصراحة ان حياة فيثاغورث و أعماله تستدعي وضع كتاب عنه لا مقال صغير مبسط جدا)..

المصادر:

* معجم الفلاسفة

*صانعو تراثنا

*قصة الحضارة

*قصة الفلسفة

* سوريون في التاريخ