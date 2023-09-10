كريستيانو رونالدو يفتح أبواب فندقه في المغرب لضحايا الزلزال
قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فتح أبواب فندقه الفاخر في مدينة مراكش المغربية أمام ضحايا الزلزال الكبير الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا.
وبلغت قوة الزلزال 6.8 درجة على مقياس ريختر، الذي يقيس قوة الزلازل، وأدى إلى مقتل أكثر من 1000 شخص، وإصابة ما يزيد على 1000 آخرين.
وكانت مدينة مراكش ونواحيها من بين الأكثر تضرراً بفعل الزلزال، ونتيجة لذلك، توجه الناس إلى أي مبنى يمكنهم العثور عليه في أعقاب الكارثة الطبيعية، بما في ذلك فندق كريستيانو رونالدو.
وفتح فندق “بيستانا CR7” الذي يعتبر من صنف الأربعة نجوم، أبوابه أمام المتضررين من الزلزال الكارثي في مدينة مراكش، وسيتم اعتماده كمركز إيواء للناجين من الزلزال.
وتلقى المغرب رسائل التضامن من كافة أندية كرة القدم العالمية بما في ذلك ريال مدريد، وبرشلونة، كما أعلنت اليويفا الوقوف دقيقة صمت قبل صافرة انطلاقة المباريات الدولية، كما سيتم الوقوف دقيقة صمت في الليجا والدوري الفرنسي، عقب استئناف البطولتين، بعد فترة التوقف الدولية.
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