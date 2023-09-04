منتخب سوريا الأولمبي يصل الأردن لخوض التصفيات الآسيوية

يستعد منتخب “سوريا” لكرة القدم تحت 23 عاماً لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2024 والذي ستستضيفه “قطر”.

ووقع المنتخب “السوري” في المجموعة الأولى إلى جانب كل من “سلطنة عمان”،.“الأردن” و”بروناي” وسيفتتح منتخب “سوريا” مبارياته يوم الأربعاء 6 أيلول الجاري أمام منتخب “سلطنة عمان” في تمام الخامسة عصراً.

وستكون ثاني مباريات نسور قاسيون أمام “بروناي” يوم السبت 9 أيلول عند الخامسة مساءً أيضاً. فيما سيختتم مبارياته أمام “الأردن” يوم الثلاثاء 12 أيلول وستقام مباريات المجموعة الأولى في “الأردن”.



جدول مباريات منتخب سوريا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً

وكان “نسور قاسيون” قد وصلوا أمس إلى العاصمة الأردنية “عمان”،.لكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن القائمة النهائية للمنتخب التي ستخوض التصفيات. بقيادة المدرب المصري “تامر حسن”. بعد إقامة معسكري تدريبي في مدينة “أبها” السعودية. وخوض مباراة تحضيرية أمام المنتخب السعودي خسرها المنتخب السوري بثلاثية نظيفة.

نظام التصفيات

وتقسم المنتخبات على 11 مجموعة تلعب مباريات كل مجموعة في بلد وهم “الأردن” “كوريا الجنوبية” “البحرين” “الصين” “إندونيسيا” “الكويت” “السعودية” “طاجكستان” “أوزبكستان” “تايلندا”و”فيتنام”،.ويتأهل إلى كأس آسيا المنتخبات الحاصلة على المركز الأول من كل مجموعة،إضافة إلى أفضل 4 منتخبات حصلوا على المركز الثاني،.لينضموا إلى “قطر” المتأهلة سلفاً بصفتها المستضيفة.