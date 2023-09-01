تعرّف على أفضل الهواتف "الصغيرة" في 2023

يُفضل بعض مستخدمي الهواتف الذكية "صغيرة الحجم" منها، لما توفره من ميزات عدة أبرزها: الوزن الخفيف، وسهولة الحمل، وهو ما يدفع كبرى الشركات مثل "سامسونغ" و"أبل" و"غوغل"، إلى الاستمرار في تصنيع هواتف صغيرة الحجم، التي يتناول تقرير "aitnews"، أفضلها في 2023.

Samsung Galaxy s23

ويأتي هاتف " Galaxy S23" من سامسونغ، بتصميم من الزجاج مع إطار من الألمنيوم، وحافات رفيعة وهيكل نحيف بشكل عام مما يجعله مريحًا للاستخدام، ويزن 168 غرامًا فقط.

ويضم الهاتف شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس 6.1 بوصات وبدقة 2340 × 1080 بكسلًا، تدعم معدل تحديث تكيُّفي يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوعًا يبلغ 1200 شمعة، وتدعم تقنية (+HDR10)، وهي محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2).

ويعمل الهاتف بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، ويتوافر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 غيغابايت، وخيارين من سعة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 غيغابايت، ويتوفّر الهاتف بأربعة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأخضر، والبنفسجي.

هاتف Samsung Galaxy s23

ويحتوي على بطارية سعتها 3900 ميلّي أمبير/ الساعة، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي، ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 الخاصة بسامسونغ.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 50 ميغابكسل، والثانية بدقة 12 ميغابكسل، والثالثة بدقة 10 ميغابكسل، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 8K، وبدقة 4K، وبدقة 1080 بكسلًا، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميغابكسل، وهي قادرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K، وبدقة 1080 بكسلًا، ويُباع الهاتف بسعر يبدأ من حوالي 773 دولارًا أمريكيًا.

هاتف "Google Pixel 7a"

يأتي هاتف "Pixel 7a" بتصميم أنيق، إذ يضم شريطًا خلفيًا بازرًا محيطًا بالكاميرا، مع حماية من الأمام بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass 3)، في حين أن الجزء الخلفي للهاتف مصنوع من البلاستيك، والإطار مصنوع من الألمنيوم، وهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار " IP67"، ويزن هذا الهاتف 193 غرامًا، وتبلغ أبعاده 152 × 72.9 × 9 مم.

ويضم الهاتف شاشة من نوع (OLED) بقياس 6.1 بوصات، وبدقة تبلغ 2400 × 1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث ثابت قدره 90 هرتزًا، ويعمل بمعالج غوغل (Tensor G2) الثماني النوى، ويحتوي على بطارية سعتها 4385 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 18 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 7.5 واط، ويتوافر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 غيغابايت، وخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 غيغابايت.

هاتف "Google Pixel 7a"

والهاتف يأتي بكاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 64 ميغابكسل، والثانية بدقة 13 ميغابكسل، ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K، وبدقة 1080 بكسلًا. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 13 ميغابكسل وتدعم ميزة (Auto-HDR) وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K، وبدقة 1080 بكسلًا.

ويُباع الهاتف بسعر 499 دولارًا أمريكيًا، ويتوافر بأربعة ألوان، هي: الأبيض (Snow)، والبرتقالي (Coral)، والأسود (Charcoal)، والأزرق (Sea).

Samsung Galaxy Z flip5

يُعد هاتف " Samsung Galaxy Z flip5" من أفضل الهواتف القابلة للطي لمحبي الهواتف الصغيرة، فهو يجمع بين ميزة الشاشة الكبيرة، التي تأتي بمقاس 6.7 بوصات وسهولة وضعه في الجيب بعد طيه.

ويمكن أداء العديد من المهام من الشاشة الخارجية مباشرة دون الحاجة إلى فتح الجهاز، وهناك أيضًا مفصل "Flex Hinge" الجديد، الذي يسمح للهاتف بالطي بشكل مسطح تمامًا.

ويضم الهاتف شاشة رئيسة داخلية من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بمقاس 6.7 بوصات، وبدقة 2640 × 1080 بكسلًا، أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (Super AMOLED) بمقاس 3.4 بوصات، وتبلغ دقتها 748 × 720 بكسلًا، وتطلق عليها سامسونغ اسم Flex Window، وهي محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2).

هاتف Samsung Galaxy Z flip5

ويمكن استخدام شاشة "Flex Window" للتحقق من الإشعارات، أو قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمستخدم أو الرد على الرسائل أو إجراء المدفوعات.

ويعمل الهاتف بمعالج من نوع (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، ويحتوي على بطارية سعتها 3700 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط. ويتوافر هذا الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 غيغابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 غيغابايت.

هاتف Samsung Galaxy Z flip5

ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 12 ميغابكسل، والثانية بدقة 12 ميغابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K أو بدقة 1080 بكسلًا. أما الكاميرا الأمامية فهي مدمجة في الشاشة الداخلية الكبيرة، وهي كاميرا أحادية بدقة 10 ميغابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ويُباع "Samsung Galaxy Z flip5" بسعر يبدأ من نحو 1066 دولارًا أمريكيًا، ويتوافر بأربعة ألوان، هي: الأسود الجرافيتي (Graphite) واللافندر، والأخضر النعناعي، والكريمي.

iPhone SE 2022

يُعد هاتف "iPhone SE 2022" خيارًا مناسبًا لعشاق هواتف "آيفون" من "أبل"، الذين يبحثون عن طراز صغير الحجم، حيثُ يأتي الهاتف مع شاشة صغيرة من نوع (Retina IPS LCD) بقياس 4.7 بوصات، وبدقة 1334 × 750 بكسلًا، ويزن 144 غرامًا فقط، ويُباع بسعر 533 دولارًا أمريكيًا للطراز، الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت.

هاتف iPhone SE 2022

ويعمل الهاتف بمعالج من نوع (A15 Bionic) من آبل سداسي النوى ومصنع بتقنية 5 نانومتر، ويعمل بنظام التشغيل "iOS 15.4" ويدعم التحديث إلى إصدار iOS 17 القادم هذا الخريف، ويحتوي على بطارية سعتها 2018 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 20 واطًا والشحن اللاسلكي بقدرة 7.5 واط.

ويتوافر الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4 غيغابايت، و 3 خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 أو 128 أو 256 غيغابايت، ويضم كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 12 ميغابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 7 ميغابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

