مرسوم تشريعي برفع سن انتهاء خدمة الطبيب البشري العامل بالدولة إلى الخامسة والستين

28-08-2023

مرسوم تشريعي برفع سن انتهاء خدمة الطبيب البشري العامل بالدولة إلى الخامسة والستين

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2023 القاضي برفع سن انتهاء خدمة الطبيب البشري العامل بالدولة إلى الخامسة والستين من العمر مع إمكانية تمديد خدمته سنة فسنة حتى إتمامه السبعين من العمر.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم 31

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1- تنتهي خدمة الطبيب البشري العامل في الدولة بإتمامه الخامسة والستين من العمر.

المادة 2- أ- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب العامل الطبيب البشري واقتراح الوزير المختص تمديد خدمته بعد إتمامه سن الخامسة والستين من العمر سنة فسنة حتى إتمامه السبعين من العمر.

ب- تُحدد ضوابط ومعايير التمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتدخل الخدمة الممددة في حساب المعاش والترفيع.

المادة 3- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 12 /2/ 1445 هجري الموافق لـ 28 /8/ 2023 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

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