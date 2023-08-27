أبل تحذر من النوم بالقرب من هواتفها في أثناء شحنها

أصدرت شركة أبل تحذيرا لمستخدمي هواتفها بشأن النوم بالقرب من الأجهزة المتصلة بالشاحن، أو وضع الهواتف تحت الوسادة عند الخلود إلى النوم.

ورغم النصائح بضرورة استخدام كابلاتها الخاصة بهواتفها، والابتعاد عن تلك المقلدة، التي أثبتت أنها قد تتسبب في إتلاف الهواتف، قالت الشرطة؛ إنه “قد لا تستوفي تلك الكابلات معايير السلامة المعمول بها، وقد يؤدي الشحن باستخدامها إلى خطر الوفاة أو الإصابة”.

وتابعت في رسالة تحذيرية نشرتها على موقعها الرسمي: “قد يؤدي استخدام الكابلات أو أجهزة الشحن التالفة، أو الشحن في حالة وجود رطوبة، إلى حدوث حريق أو صعقة كهربائية أو إصابة أو تلف لهاتفك”.

وحتى عند استخدام كابل الشحن أو شاحن لاسلكي معتمد، تنصح الشركة بالتأكد “من إدخال الموصل الخاص به بالكامل في محول طاقة متوافق قبل توصيل المحول بمنفذ طاقة”.

كما أوضحت الشركة أنه من المهم إبقاء الهاتف وكابل الشحن ومحول الطاقة وأي شاحن لاسلكي في منطقة جيدة التهوية في أثناء الاستخدام أو الشحن، خصوصا ليلا.

وعند استخدام شاحن لاسلكي “تجنب وضع أجسام معدنية غريبة على الشاحن، مثل، المفاتيح أو العملات المعدنية أو البطاريات أو المجوهرات؛ لأنها قد تصبح دافئة أو تتداخل مع الشحن”، بحسب توصيات الشركة.

كما شددت أبل على ضرورة تجنب ملامسة كابل الشحن للجلد لفترة طويلة عندما يكون متصلا بمصدر طاقة لأنه قد يسبب الإصابة، مؤكدة أنه “يجب تجنب النوم أو الجلوس على كابل الشحن أو الموصل”.

وتابعت: “لا تنم قرب جهاز أو محول طاقة أو شاحن لاسلكي، أو تضعها تحت بطانيتك أو وسادتك أو جسمك عندما يكون متصلا بمصدر طاقة”.

كما شددت على ضرورة وضع الهاتف ومحول الطاقة وأي شاحن لاسلكي في منطقة جيدة التهوية في أثناء الاستخدام أو الشحن.

وعلى الرغم من أن آيفون تم تصميمه واختباره وتصنيعه ليتوافق مع اللوائح التي تحكم انبعاثات الترددات اللاسلكية، إلا أن مثل هذه الانبعاثات يمكن أن تؤثر سلبا على تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى، مما يؤدي إلى تعطلها.

تقول لائحة الشركة بالخصوص: “عندما يكون الاستخدام محظورا، كما هو الحال في أثناء السفر بالطائرة، أو عندما تطلب منك السلطات القيام بذلك، قم بإيقاف تشغيل آيفون، أو استخدم وضع الطيران”.

إلى ذلك نوهت الشركة بتداخل الأجهزة الطبية مع ما تصدره أجهزتها من مجالات كهرومغناطيسية، بما يحد من فعاليتها، وعدم إعطائها معلومات دقيقة عن الصحة، لذلك نصحت بإبعاد الآيفون عنها في أثناء استخدامها.

وفي وقت سابق، أفادت أحدث التسريبات بشأن هواتف آيفون، بأن النسخة المقبلة من هاتف شركة آبل الشهير قد يتضمن شحنا بسرعة أكبر، لتتجاوز حاجز الشحن الحالي الذي يقتصر على قدرة 27 واطا كحد أقصى.

وفي خطوة منتظرة منذ سنوات، يبدو أن منفذ الشاحن الجديد في آيفون سيتحول من “لايتلنغ” إلى “يو أس بي – سي” الأكثر انتشارا، وبذلك سيدعم سرعات شحن أسرع، بحسب ما نقلت شبكة “سي إن إن”، عن المدونة التقنية “9to5Mac.

وذكرت المدونة، أن جهاز أيفون 15 قد يكون متوافقا مع شاحن بقوة 35 واطا، مما يسمح للجهاز بالشحن بشكل أسرع.

وتوصي شركة آبل مستخدمي هواتفها من طرزي “آيفون 14 برو” و”أيفون 14 برو ماكس”، بتجنب الشحن بأي شواحن سلكية تزيد عن 27 واطا، بينما يبقى مستخدمو هواتف “آيفون 14” بشاحن لا يدعم أكثر من 20 واطا.

ويشتكي مستخدمو آيفون من أن سرعة شحن هواتفهم تعد من الأبطأ من بين مختلف الشركات المنافسة، التي تشحن بطاريات بسعة أكبر في مدة لا تتجاوز الـ 20 دقيقة، بينما يحتاج هاتف “آيفون” إلى ساعة كاملة في المتوسط من أجل شحن البطارية بالكامل.

وتوصي آبل مستخدميها بعدم تجاوز القوة الكهربائية الموصى بها؛ لأن الطاقة الزائدة قد تؤدي إلى زيادة سخونة الهاتف وإتلاف البطارية.