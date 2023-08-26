ضبط إعدادات الراوتر من الهاتف وباللغة العربية

عند شراء جهاز راوتر جديد، ستحتاج بالتأكيد لضبطه، وقد تفضل نقله لخبير مختص بسبب قلة فهمك لواجهة الأدمين. مع ذلك، قد تحتاج بمرور الزمن للقيام ببعض التعديلات مثل تحديد السرعة لمستخدمي الوايفاي، إضافة إلى التحقق من الأجهزة المتصلة وغيرها.

إذا كنت تتوفر على هاتف ذكي، يمكنك بالتأكيد التعديل في إعدادات الراوتر، وذلك باستعمال تطبيق Router Chef. يمكنك تحميله من جوجل بلاي أو من الرابط أسفل التدوينة، وبعد الدخول إليه ستقوم بكتابة عنوان IP الراوتر والمشهور (192.168.1.1)، واسم المستخدم، وكلمة السر والتي في الغالب تكون admin ويمكنك الحصول عليها من الورقة التي تكون في ملصقة الراوتر عادة.

بعد الانتهاء من كل شيء اضغط على “ابدأ الاتصال”، كما يمكنك ملاحظة واجهة المستخدم بالعربية وهي سهلة الاستخدام. سيتم مباشرة نقلك لنافذة تتوفر على مختلف الإعدادات التي تحتاجها ويشمل ذلك:

– عرض اعدادات الوايفاي وتغيير اسم الشبكة او الرقم السري و التحكم في اقصي عدد للاجزة المتصلة علي الوايفاي و اخفاء او اظهار الشبكة.

– تحديد سرعة الوايفاي لـ 6 ميجا و التحكم في قوة اشارة الوايفاي

– عرض الاجهزة المتصلة و النشطة علي الوايفاي

– عرض بيانات الخط الارضي بترجمة عربية واضحة لكل عنصر

– ضبط اعدادات حساب مزود الخدمة مع امكانية حفظ بيانات الحساب لاستخدامها فيما بعد بسهولة

– يمكنك ايضاً عمل اعادة تشغيل للراوتر او العودة لضبط المصنع بضغطة زر

يتم باستمرار تحديث التطبيق مع دعم لأنواع إضافية من الراوتر، إضافة إلى خيارات إضافية لزيادة التحكم في الراوتر وتوفير مختلف الخيارات التي قد ترغب في تجربتها.

جدير بالذكر، يمكنك استخدام التطبيق من جهاز الكمبيوتر عبر استعمال محاكي أندرويد على الحاسوب



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