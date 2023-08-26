ماهو حجم استثمارات السوريين في تركيا ؟

500 مليون دولار هي كمية الأموال التي استثمرها السوريون في تركيا منذ العام 2011 وفقاً لما كشفه تقرير صادر عن مؤسسة “Building Markets.

ويساهم السوريين الذين يتمتّعون بظُروف اقتصادية جيّدة نسبياً بإنعاش الاقتصاد التركي من خلال المحلات التجارية التي يفتحونها وفرص العمل التي يوفّرونها وفقاً لما حواه التقرير.

ويُشير التقرير إلى أن الغالبيّة العُظمى من السوريين يعملون في وظائف صعبة مثل الزراعة والبناء والمطاعم والمنسوجات، مما يساهم بشكل كبير في الحفاظ على حيوية هذه القطاعات.

وينوّه التقرير إلى أن السوريين الذين لا يتلقون أي مساعدة أو معونة من الدولة التركية، يعتمدون على عملهم وعرق جبينهم لتوفير قوتهم اليومي.

ويأتي ذلك التقرير، في ظل حملات رسميّة شعبيّة، ورسميّة في تركيا تستهدف ترحيل السوريين عن تركيا، ضمن ما يصفه الحزب الحاكم بالترحيل الطوعي.

وكالات