طهران تزيح الستار عن مسيّرة “مهاجر 10”.. وهذه مواصفاتها

أزيح الستار، الثلاثاء، عن أحدث طائرة مسيّرة إيرانية من طراز مهاجر تحمل اسم “مهاجر 10” ذات قدرة طيران متواصلة على مدار 24 ساعة بحضور رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، وفق ما أفادت به وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “إرنا”.

وبحسب الوكالة فإن مدة طيران المسيرة الجديدة القصوى تبلغ 24 ساعة، وتحلق على ارتفاع 7000 متر، ونصف قطر تشغيلي 2000 كيلومتر.

وتبلغ سعة الوقود القصوى لطائرة “مهاجر 10” المسيرة 450 لترا، ويبلغ الحد الأقصى لوزن حمولتها 300 كغ.

وتبلغ السرعة القصوى لهذه الطائرة 210 كم/ساعة، ولديها القدرة على حمل جميع أنواع الذخائر والقنابل، وهي مجهزة بأنظمة الحرب الإلكترونية.



كما أنه أزيح الستار عن صواريخ “خرمشهر” و”الحاج قاسم” الباليستيين.

وتسلمت القوات المسلحة الإيرانية صاروخي “خرمشهر” و”الحاج قاسم” الباليستية التكتيكية، وضمتها إلى القوة الجوية لحرس الثورة.

ويشير حضور رئيسي مراسم تدشين الطائرة المسيرة الجديدة إلى اهتمام حكومي واسع بالصناعات المسلحة.

ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران بتقديم طائرات مسيرة من طراز مهاجر 6، ضمن طائرات مسيرة أخرى، لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، وهو ما تنفيه طهران.

على صعيد آخر اتفقت روسيا وإيران، الاثنين، على زيادة التعاون العسكري بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال قائد القوات البرية أوليغ ساليوكوف نظيره الإيراني كيومار حيدري، وفق بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت الوزارة: “وصل وفد عسكري من القوات المسلحة في جمهورية إيران الإسلامية برئاسة قائد القوات البرية العميد كيومار حيدري، إلى موسكو لمناقشة قضايا التعاون العسكري الثنائي”.

وأضافت: “تمت مناقشة قضايا التعاون والتفاعل العسكري التي تهدف إلى تنفيذ مشاريع ترمي إلى زيادة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة لكلا البلدين”.

وبحسب المصدر نفسه، فإنه خلال الاجتماع “تم التوصل إلى اتفاق لزيادة التعاون بين القوات البرية في مختلف المجالات”.

ويرتبط البلدان بعلاقات قوية مبنية على التوافق في الكثير من المواقف والسياسات الخارجية في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.