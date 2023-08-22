السورية للاتصالات: توفر بوابات إنترنت جديدة في دمشق وحماة

22-08-2023

السورية للاتصالات: توفر بوابات إنترنت جديدة في دمشق وحماة

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن توفر بوابات إنترنت تراسل ADSL في بعض المراكز الهاتفية بمحافظتي دمشق وحماة.


وأوضحت الشركة ف منه اليوم أن البوابات متوافرة في مراكز هاتف القابون واليرموك بمحافظة دمشق، وفي مراكز بري شرقي وكرناز ومعرشحور والسلمية ومحردة والقصور بمحافظة حماة، مشيرة إلى أن أولوية التخديم ستكون لطلبات الانتظار وفقاً للأقدمية، كما سيتم تأمين البوابات تدريجياً في باقي المراكز الهاتفية.


ودعت الشركة مشتركيها الراغبين بالحصول على بوابات إلى مراجعة المراكز الهاتفية المذكورة عند ورود رسالة SMS من أجل تقديم طلب ليتم تخصيصهم بالخدمة.

سانا

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