التصفيات الآسيوية لكرة السلة تنطلق غدا في دمشق

11-08-2023

التصفيات الآسيوية لكرة السلة تنطلق غدا في دمشق

تنطلق يوم غد السبت مباريات التصفيات الآسيوية لكرة السلة المؤهلة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ في صالة الفيحاء بدمشق بمشاركة ستة منتخبات هي: ( كازاخستان، السعودية، إندونيسيا، البحرين، الهند، سورية) بعد انسحاب منتخبي كوريا الجنوبية والصين تايبيه.
وستلعب المنتخبات فيما بينها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة على أن يتأهل منتخب واحد فقط إلى الدور الثاني من التصفيات.
وتقام اعتبارا من يوم غد السبت ثلاث مباريات باليوم، وتفتتح المباريات الساعة الثالثة ظهرا بلقاء منتخبي كازاخستان وإندونيسيا، وفي الخامسة والنصف عصرا يلتقي منتخب البحرين مع منتخب السعودية، وتختتم مباريات اليوم الأول بلقاء منتخبنا الوطني مع نظيره الهندي في تمام الساعة الثامنة مساء. 

 الوطن أون لاين

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