النصر يجرد الرجاء من لقبه في بطولة الأندية العربية

تواصلت اليوم بطولة الأندية العربية المقامة في السعودية في دورها ربع النهائي ،ففي المباراة الأولى جرد النصر السعودي الرجاء المغربي من لقبه بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف ،وجاءت الأهداف في الشوط الأول وسجل للنصر البرتغالي رونالدو وعبد الرحمن العنزي وفوفانا قبل أن يسجل عبد الله مادو بمرماه.

وفي المباراة الثانية تقابل الوحدة الإماراتي والشباب السعودي وانتهت بفوز الشباب بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.

وكان الشرطة العراقي أول المتأهلين يوم السبت بفوزه على السد القطري بأربعة أهداف لاثنين ولحقه الهلال السعودي بتجاوز ابن جلدته الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف.

وسيلتقي في نصف النهائي يوم الأربعاء النصر مع الشرطة والهلال والشباب في قمة سعودية.