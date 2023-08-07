آرسنال يتوج بلقب الدرع الخيرية بعد فوزه على مانشستر سيتي بركلات الترجيح 

توج فريق آرسنال بلقب درع المجتمع للاتحاد الإنكليزي عقب تغلبه على مانشستر سيتي بركلات الترجيح (4-1) بعد التعادل بنتيجة هدف لمثله، في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنكليزية لندن.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني تمكن كول بالمير من إحراز هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 77، حتى تمكن البديل تروسار من إدراك التعادل لأرسنال في الدقيقة 90+11، وعقب انتهاء المباراة بالتعادل اتجه الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لآرسنال بنتيجة (4-1).

يذكر أن المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا حقق بطولته الثالثة في مسيرته مع أرسنال منذ وصوله إلى النادي عام 2019، حيث فاز بمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي (2020) وكأس الدرع الخيرية مرّتين، في عامي 2020 و2023.