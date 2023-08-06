نادي الفتوة الاجتماعي يوزع قوالب الثلج للأهالي

شهدت محافظة دير الزور كثير من المبادرات إن كان من الأشخاص أو من الجمعيات الأهلية والتي تنصب على تقديم الدعم للأهالي في ظل الأجواء الحارة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

ومن هذه المبادرات ما قام به نادي الفتوة الاجتماعي الذي قدم قوالب الثلج بالمجان للأهالي كون سعر القالب الواحد تخطى العشرة آلاف ليرة.

وحول ذلك تحدث الدكتور “محمود الفتيح” عضو مجلس إدارة نادي الفتوة الاجتماعي بأنه وانطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية ونظراً للظروف الجوية القاسية أطلقنا مبادرة تعتمد على توزيع من ٦٠ – ٧٠ قالب ثلج يومياً بالمجان للأسر ضمن أحياء المدينة بحيث نغطي كل يوم حي جديد للتخفيف عن الأهالي جزء من العبء المادي اليومي وتأمين المياه الباردة لهذه الأسر.

وأضاف “الفتيح” أن هناك مساهمة واسعة من الأشخاص وكذلك دعم معنوي ومادي لا محدود ولا بد من توجيه الشكر لكل من ساهم وقدم لنا يد العون حتى نغطي كل أحياء المدينة منذ بداية فصل الصيف كون محافظة دير الزور معروفة بارتفاع درجات الحرارة والتي في بعض الأحيان تتجاوز ٤٥ درجة مئوية

شام تايمز