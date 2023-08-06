ريال مدريد يصدر بياناً رسمياً بشأن بيريز

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بياناً رسمياً دحض فيه الشائعات التي أشارت إلى تفكير رئيس النادي فلورنتينو بيريز في ترك رئاسة النادي



وقال ريال مدريد في بيان على موقعه الرسمي “في مواجهة شائعة ظهرت على بعض شبكات التواصل تفيد بأن فلورنتينو بيريز رئيس النادي يفكر في الاستقالة، نود التوضيح بأن هذه الشائعات عارية تماما من الصحة وتنبع من مصالح لا علاقة لها بالواقع”.

وأضاف بيان الملكي “كما نؤكد أنه خلال الجمعية العمومية المقبلة لأعضاء ريال مدريد، لن يكون هناك أي بند في جدول الأعمال يتعلق بمناقشة اسم المدينة الخاصة بريال مدريد”.



يذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة أتلتيك بيلباو، السبت المقبل، في الجولة الأولى من عمر الدوري الإسباني.