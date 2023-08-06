ريال مدريد يصدر بياناً رسمياً بشأن بيريز

06-08-2023

ريال مدريد يصدر بياناً رسمياً بشأن بيريز

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بياناً رسمياً دحض فيه الشائعات التي أشارت إلى تفكير رئيس النادي فلورنتينو بيريز في ترك رئاسة النادي


وقال ريال مدريد في بيان على موقعه الرسمي “في مواجهة شائعة ظهرت على بعض شبكات التواصل تفيد بأن فلورنتينو بيريز رئيس النادي يفكر في الاستقالة، نود التوضيح بأن هذه الشائعات عارية تماما من الصحة وتنبع من مصالح لا علاقة لها بالواقع”.

وأضاف بيان الملكي “كما نؤكد أنه خلال الجمعية العمومية المقبلة لأعضاء ريال مدريد، لن يكون هناك أي بند في جدول الأعمال يتعلق بمناقشة اسم المدينة الخاصة بريال مدريد”.


يذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة أتلتيك بيلباو، السبت المقبل، في الجولة الأولى من عمر الدوري الإسباني.

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