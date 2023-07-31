منتخبنا الوطني لكرة القدم يواجه ماليزيا والصين

استعداداً للنهائيات الآسيوية التي تستقبلها قطر نهاية العام الجاري يلعب منتخبنا الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر مباراتين ضمن أيام الفيفا مع ماليزيا في السادس من أيلول ومع الصين في 12 منه.

على صعيد آخر يقيم الاتحاد غداً في الثانية عشرة ظهراً في قاعة المؤتمرات بالفيحاء حفل تكريم للمنتخب الأولمبي الحائز المركز الثاني في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب العربية التي جرت في الجزائر مطلع الشهر الحالي، وخسر منتخبنا الأولمبي النهائي أمام شباب السعودية بركلات الترجيح 5/4 بعد التعادل 1/1، وسيعقب حفل التكريم مؤتمر صحفي لمدير المنتخب المصري تامر حسن.



بالتوازي يقيم المنتخب الأولمبي حالياً معسكراً داخلياً بدمشق دعا إليه أربعين لاعباً ومن المقرر أن يعسكر المنتخب في الإمارات والسعودية قبل خوض التصفيات الآسيوية في الأردن مطلع أيلول القادم.

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