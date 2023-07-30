بطولة الجيش الثامنة للفروسية انطلقت اليوم

30-07-2023

بطولة الجيش الثامنة للفروسية انطلقت اليوم

انطلقت بطولة الجيش الثامنة لفروسية القفز على الحواجز على أرض نادي الباسل للفروسية بالديماس بريف دمشق، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل لمختلف الفئات.


وشهدت مباريات اليوم الأول للبطولة منافسات قوية حيث أقيمت ثلاث مباريات للفئات العليا وأسفرت النتائج عن فوز الفارس محمد جوبراني بالمركز الأول  لفئة البيغ تور ارتفاع حتى ١٣٥ سم تلته الفارسة شام الأسد بالمركزين الثاني والثالث على جوادين مختلفين،  وحلت الفارسة شام الأسد بالمركز الأول بفئة ١٢٥ سم ميديوم تور والفارس محمد جوبراني بالمركز الثاني والفرسان العقيد محمود المصري وهمام الخولي في المركزين الرابع والخامس ، فيما حصد الفارس وليد بحبوح فئة ١١٥ سم سمول تور وحل ثانيا الفارس مروان زبيبي والفارس الفريد النقري بالمركز الثالث والفارس عادل عجان رابعا.

الوطن أون لاين 

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