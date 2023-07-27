السيطرة على مجمل حرائق اللاذقية بنسبة 70%

أكد مدير الدفاع المدني في اللاذقية العميد الركن جلال داؤود، استمرار عمليات إخماد الحرائق في مواقع مشقيتا وجبل دير حنا ومنطقة ربيعة، مشيراً إلى أن نسبة السيطرة على النيران 70 % في مجمل الحرائق.

وأشار داؤود إلى وجود بعض البؤر في جورة الماء والريحانية، لا تزال قيد الاتشعال نتيجة الرياح الشديدة، لافتاً إلى تعاون كافة الجهات في التعامل مع الحرائق بريف المحافظة وذلك لليوم الثالث على التوالي، ومنهم فرق إطفاء من خارج المحافظة.



الوطن أون لاين