وادي النضارى بحمص.. حركة كبيرة للسياح الخليجيين ؟!

تشهد بعض الأماكن في سوريا حركة سياحية كثيفة هذا العام، سيما بعد الانفتاح العربي على سوريا، وعودة السياح العرب.

رأفت حلاوي صاحب منشأة سياحية في وادي النضارى كشف أنّ منطقة الحواش تضم أكبر منطقة للسياحة في الوادي (ريف حمص)، حيث تجمع سلسلة مطاعم مع إقبال عالٍ للسياح عليها حتى من الدول المجاورة يأتون إليها كالسعودية وقطر.

وأشار حلاوي إلى أنّه تم افتتاح مسبح لإقامة دورات للسباحة للأطفال فيه، حيث تم تسجيل أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة فيها مجاناً، وذلك دعماً لهم.

وفي استطلاع رأي حول السياحة في منطقة الحواش بوادي النضارى، دعت إحدى السائحات السياح لزيارة منطقة الحواش لكثرة جمالها، وأجوائها الهادئة والمناسبة للجميع.

وقالت آخرى نحن قادمون من قطر لوادي النصارى سياحة.

ولفت سائح آخر إلى أنّ منطقة وادي النصارى جامعة لكل السياح كونها منطقة جميلة ويوجد فيها أجواء سياحية جميلة وراقية.

وعبر آخر عن فرحته و دهشته بكم السياح من المغتربين وخاصة الخليجيين الذين قدمو للوادي هذا العام.

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