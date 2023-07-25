المركز الوطني للزلازل: لا خطر على الأراضي السورية في المدى القريب والوضع هادئ نسبياً

قال مدير المركز الوطني للزلازل الدكتور رائد أحمد إن: “منطقة شمال اللاذقية شهدت صباح الثلاثاء هزات ضعيفة، والوضع داخل الأراضي السورية هادئ نسبياً على المدى القريب”.

وأضاف “أحمد” :”تحدثت سابقاً أن منطقتين تقعان شمال شرق أضنة بين 100_ 200 كم تعتبران خطرة زلزالياً على المدى المتوسط”.

وتابع مدير المركز الوطني للزلازل: “حذرت بداية أيار الماضي أنه من الممكن حصول هزات في منطقة شمال أضنة بمقدار 6.5 درجة، وحدوث هزات ضعيفة في منطقة شمال اللاذقية وهي مرتبطة بتلك الهزات في أضنة”.

وأكمل الدكتور “أحمد”: “هناك احتمال حدوث هزات ضعيفة إلى متوسطة في منطقة شمال شرق الاناضول، وضعيفة ضمن منطقة لواء اسكندرون”.

وكانت هزتان ضربتا صباح الثلاثاء منطقة أضنة التركية، الأولى بقدر 5.2 ريختر عند الساعة 8:44 شمال أضنة، وهزة أخرى بقدر 4 ريختر سجلتها محطات المركز الوطني للزلازل شمال شرق أضنة ب 124 كم الساعة 10:57.

يذكر أن المركز نوه في فترات سابقة عن مكان حدوث الهزة المتوسطة شمال أضنة، واصفا ً إياها أنها المنطقة الاخطر زلزالياً على المدى المتوسط.



تلفزيون الخبر