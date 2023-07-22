25 ميدالية لمنتخب سورية بالقوة البدنية في اليوم الثالث لبطولة كأس العرب

يواصل منتخب سورية للقوة البدنية حصده الميداليات البراقة في بطولة كأس العرب المقامة في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أحرز (11 ذهبية و6 فضيات و8 برونزيات) ضمن اليوم الثالث للبطولة.

ففي منافسات وزن 105 كغ للرجال أحرز أحمد عبد الله ذهبيتين وفضيتين ومهران علي برونزية، وفي الوزن ذاته لفئة الشباب حصل ملهم زينو على 4 برونزيات أما فئة ماسترز 2 للوزن ذاته أيضاً فكان نصيب لاعبينا منه فضية و3 برونزيات عبر سامر العلي.

أما وزن 93 للماسترز 1 فأحرز خلاله حازم عواد 3 ذهبيات وفضية، بينما نال باسل حوش ذهبيتين وفضيتين ضمن ماسترز 2 لوزن 93 كغ.

وفي وزن 76 كغ للسيدات أحرزت حنين صعب 4 ذهبيات.

وكان منتخبنا أحرز في اليوم الأول للبطولة 59 ميدالية، بينما نال في اليوم الثاني 44 ميدالية علماً أن البطولة ستختتم غداً.

سانا