العقيد يرحل.. السومة يطوي صفحة تاريخية مع السعودية

حزم النجم السوري عمر السومة، حقائبه وقرر مغادرة السعودية بشكل نهائي، بعد رحلة طويلة امتدت لـ7 سنوات بدأت في 2014 بقميص أهلي جدة وانتهت اليوم بانتقاله رسميا إلى العربي القطري.

وأعلن نادي العربي، وصيف بطل دوري نجوم قطر، اليوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم السوري عمر السومة لمدة موسمين، حيث رحب به النادي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “العقيد عرباوي من جديد”.

وساعد السومة فريق العربي في الفوز بلقب كأس أمير دولة قطر، واحتلال المركز الثاني في الدوري القطري، والتأهل للعب في دوري أبطال آسيا في الموسم الجديد.

ولعب السومة 27 مباراة مع العربي في الموسم الماضي بكافة المسابقات، وسجل 27 هدفا، وصنع 6 أهداف.

وبهذا التعاقد يطوي عمر السومة (34 سنة) صفحة تاريخية مع الكرة السعودية، عبر سنوات احترافه مع أهلي جدة.

وحقق عمر السومة مع أهلي جدة 4 ألقاب تاريخية، بداية بكأس ولي العهد 2015، ثم الثلاثية عام 2016 وهي (دوري المحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي).

وخاض عمر السومة مع أهلي جدة 246 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 195 هدفًا، وصنع 30 لزملائه.

كما حقق السومة عدة أرقام شخصية خلال سنوات احترافه مع أهلي جدة في الكرة السعودية، فهو الهداف التاريخي للدوري السعودي برصيد 144 هدفًا، كما أنه الهداف التاريخي لأهلي جدة في دوري أبطال آسيا بـ24 هدفًا.

وحصل السومة على لقب هداف الدوري السعودي في 3 مواسم، وهداف كأس خادم الحرمين الشريفين، وهداف كأس ولي العهد.

السعودية – كووورة