برونزية جديدة لـ المنتخب السوري في الدورة العربية

07-07-2023

برونزية جديدة لـ المنتخب السوري في الدورة العربية

رفع المنتخب السوري رصيده من الميداليات إلى فضية وأربع برونزيات من خلال مشاركته ببطولة الدورة العربية للألعاب الرياضية، والبرونزية الأخيرة نالها المنتخب ببطولة الفرق.
من جهة أخرى تأهلت سناء محمد وأحمد الجلاد إلى ربع نهائي البطولة في الريشة الطائرة للفردي التي ستجري مبارياتها بعد الساعة الرابعة.
كما تأهل عدد من ملاكمينا إلى الدور النهائي دون لعب لقلة عدد المشاركين.
لذلك يتوقع المراقبون أن تكون غلة لاعبينا من الميداليات وافرة حسب برنامج اليوم.

الوطن أون لاين

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