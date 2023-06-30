الجيش الروسي يشن قصفا مدفعيا على لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية

أفاد ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الإعلامي للمجموعة العسكرية "المركز"، صباح اليوم الجمعة، بأن قوات المجموعة لاحظت تحرك وحدات من قوات الفرقتين 63 و42 الميكانيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتعاملت قوات المدفعية معها ودمرت مدرعتين.

وقال سافتشوك : "تم اكتشاف تحرك وحدات على آليات قتالية من الفرقتين الميكانيكيتين 63 و42، في منطقة تورسك ومنطقة حراج سيريبريانسك، ونتيجة لعمليات القتال التي نفذتها وحدات المدفعية التابعة لمجموعة "المركز"، تم تدمير مدرعتين وثلاثة شاحنات صغيرة، وتكبدت خسائر كبيرة في صفوف القوات العسكرية".

وفي اتجاه كراسنوليمان، قامت فرقة منظومة القذائف الصاروخية "تورنادو" بضرب مواقع تجمع قوات العدو ووسائل النيران، وخلال معركة مضادة للمدفعية، تم تدمير مدافع "دي 30" ومدرعات وشاحنات صغيرة.

وأضاف سافتشوك: "تم توجيه ضربات جوية من قوات المجموعة العسكرية لثمانية مناطق لتجمع قوات العدو ووسائل النيران".

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.