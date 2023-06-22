الكهرباء: في أيلول محطاتنا جاهزة لإنتاج 5 آلاف ميغا بشرط

كشف مدير في وزارة الكهرباء أنه مع أيلول المقبل ستكون محطات التوليد في وزارة الكهرباء قادرة على إنتاج نحو 5 آلاف ميغا واط في حال توفرت حوامل الطاقة (الغاز والفيول) بمقدار 20 مليون متر مكعب من الغاز و7500 طن من مادة الفيول. متوقعاً الانتهاء من تأهيل ثلاث مجموعات توليد في محطة دير علي من أصل 6 مجموعات عاملة في المحطة خلال الفترة المقبلة، حيث تقدر الاستطاعة لهذه المجموعات بنحو 500 ميغا واط للمجموعات العاملة على الغاز ونحو 220 ميغا واط للمجموعات العاملة على مادة الفيول كما بين أن هناك جملة من الأعمال (التأهيل والإصلاح) يجري تنفيذها بمحطات الرستين في اللاذقية ومجموعات التوليد في محطة حلب.

وعن المتاح حالياً من الكهرباء بين أنه خلال اليومين الأخيرين انخفض الإنناج بحدود 185 ميغا واط بسبب تراجع توريدات حوامل الطاقة حيث كان يصل نحو 6.7 ملايين متر مكعب من الغاز.

يذكر أن مجموعات التوليد بعضها يعمل على الغاز وبعضها على مادة الفيول حيث تتوزع مجموعات التوليد العاملة على مادة الفيول بين أربع محطات توليد هي الزارة التي تشتمل على ثلاث مجموعات توليد تعمل على الفيول باستطاعة نحو 500 ميغا واط ومحطة حلب (مجموعة واحدة) باستطاعة 200 ميغا واط ومحطة توليد تشرين وفيها مجموعتان واحدة باستطاعة 125 ميغا واط والأخرى باستطاعة 75 ميغا واط في حين تنتج محطة توليد بانياس نحو 70 ميغا واط في حال توفر الفيول.

من جهة ثانية أكد مصدر في مؤسسة توليد الكهرباء، البدء بتجارب تشغيل العنفات الغازية في محطة توليد الكهرباء بالرستين في اللاذقية، مع وصول الغاز على مدخل المحطة.

مضيفاً أنه يتم إجراء تجارب تشغيلية عادية للعنفة الغازية، لنصل قريباً إلى النتيجة التي تهمنا وهي ربط العنفة على الشبكة الكهربائية.

يشار إلى أن وزير الكهرباء غسان الزامل كان قد صرح خلال زيارة الوفد الحكومي للمحطة قبل أسبوعين تقريباً، بأن المجموعة الغازية الأولى لمحطة الرستين ستوضع في الخدمة نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن مشروع تنفيذ المحطة يدخل المراحل النهائية لوضع المجموعتين الأولى الثانية، بنسبة تنفيذ 100 % للأولى و98 % للثانية.

ويعد مشروع محطة توليد الكهرباء في الرستين من المشاريع الهامة لناحية تحسين الواقع الكهربائي في اللاذقية ومحافظات أخرى، بما سترفده للمنظومة الكهربائية بشكل عام، علمأ أن تكلفة المشروع 441 مليون يورو.



الوطن