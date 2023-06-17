الانتصار الثالث لإنكلترا وفرنسا

حققت منتخبات فرنسا وإنكلترا وسويسرا الفوز الثالث والعلامة الكاملة ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس أوروبا (يورو 2024) التي ستقام نهائياتها في ألمانيا في العام القادم، ففي المجموعة الثانية عزز منتخب ديوك فرنسا صدارته للمجموعة الثانية بتغلبه على مضيفه جبل طارق بثلاثة دون ردّ رافعاً رصيده إلى 9 نقاط مقابل 6 نقاط لنظيره اليوناني الذي حقق فوزاً صعباً على حين بقي الهولندي ثالثاً برصيد 3 نقاط من مباراتين، وسجل أوليفيه جيرو وكليان مبابي وأيمن مويلحي (بالخطأ) أهداف الزرق، وعزز جيرو صدارته لهدافي بلاده التاريخيين (54 هدفاً) بينما وصل مبابي إلى الهدف التاسع والثلاثين والفارق بين اللاعبين أكثر من 10 أعوام.



وفي المجموعة الثالثة عاد منتخب أسود إنكلترا الثلاثة من فاليتا المالطية بالنقاط الثلاث بفوزه على مضيفه بأربعة أهداف نظيفة سجلها فرديناندو أباب (بمرماه) ألكسندر أرنولد وهاري كين (من ركلة جزاء) وكاليوم ويلسون (من جزاء) في الدقائق 9 و28 و31 و83، ورفع هاري كين رصيده إلى 56 هدفاً في صدارة الهدافين التاريخيين لبلاده، وغاب المنتخب الإيطالي عن هذه الجولة فتوقف رصيده عند 3 نقاط وحقق المنتخب الأوكراني فوزاً صعباً على أرض مقدونيا بثلاثة أهداف لاثنين رغم تأخره بهدفين في الشوط الأول ورفع رصيده إلى 3 نقاط وهو الرصيد ذاته الذي يملكه المقدوني.

وفي المجموعة الرابعة لم يستغل المنتخب الويلزي غياب المتصدر الكرواتي وأخفق بانتزاع الصدارة بهزيمته المفاجئة أمام ضيفه الأرميني بهدفين مقابل أربعة وهو الفوز الأول للضيف حاصداً 3 نقاط أولى بينما توقف رصيد الويلزي عند 4 نقاط ويتأخر عن الناري الكرواتي بفارق الأهداف، وانفرد المنتخب التركي بالصدارة مؤقتاً عقب فوزه الشاق على لاتفيا بثلاثة أهداف لهدفين رافعاً نقاطه إلى ست.



وفي المجموعة التاسعة سجل المنتخب السويسري فوزه الثالث وهذه المرة على أرض أندورا بهدفين لهدف رافعاً رصيده إلى 9 نقاط بفارق نقطتين أمام نظيره الروماني الذي سقط بفخ التعادل السلبي على أرض كوسوفو.

الوطن أون لاين