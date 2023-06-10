تجار و صناعيو حلب يقدمون ثلاثة مطالب لدفع عجلة الاقتصاد في المحافظة

كشف رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي، عن ثلاثة مطالب لتجار وصناعيي المحافظة، معتبراً أن حلها سيسهم في “دفع عجلة الاقتصاد وجعل بيئة العمل الاقتصادي أكثر تحفيزاً ومرونة وأكثر إنتاجية”.



وقال حموي،إن المطالب التي قدمها التجار والصناعيون خلال لقائهم مؤخراً، رئيس الوزراء حسين عرنوس، تشمل إعادة النظر بآلية عمل منصة تمويل المستوردات، بما في ذلك تحديد مدة تمويل المواد المستوردة، خاصة الأولية ومستلزمات الإنتاج، بين 20 إلى 25 يوماً، وقص قيمة الفواتير بالليرة السورية عند حجز المبلغ.

وأضاف أن التجار طالبوا بحصر دور الجمارك بضبط المنافذ الحدودية ومداخل المدن، بما يمنع وصول المهربات إلى الأسواق داخل المدن، وعدم التعاطي مع محلات بيع المفرق،

وأشار حموي إلى أن المطلب الثالث يتعلق بإعادة تفعيل مطار حلب الدولي، وتسيير رحلات بين حلب والعواصم العربية، بهدف تسهيل وصول التجار ورجال الأعمال إلى المحافظة.