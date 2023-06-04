خسارة البطل في وداعية ميسي وراموس

تلقى باريس سان جيرمان خسارة موجعة معنوياً أمام كليرمون بهدفين مقابل ثلاثة في ختام الدوري الفرنسي وذلك في آخر ظهور للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمدافع الإسباني سيرجيو راموس مع بطل الليغ آن إثر انتهاء عقديهما، وتكمن غرابة الهزيمة في أن المباراة أقيمت في البارك دوبرنس وهي الرابعة هناك وكذلك لأن الباريسي تقدم بهدفي سيرجيو راموس وكليان مبابي (من جزاء) والأخير توج هدافاً للدوري برصيد 29 هدفاً قبل أن يقلب الفريق الضيف النتيجة بثلاثة أهداف سجلها غلستيان ومهدي زفان وغريغون كبي، ليخرج كليرمون الذي أهدر ركلة جزاء بفوز أول على مضيفه بعد 3 هزائم منذ صعوده إلى الدرجة الأولى.



وخسر أوكسير أمام لنس بهدف لثلاثة وبالمقابل فاز نانت على أنيجيه بهدف ليضمن الأخير البقاء بالليغ بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة بينما لحق أوكسير بأنجيه وتروا وأجاكسيو إلى الليغ دو بعدما تجمد رصيده عند 35 نقطة، وضمن رين المشاركة بالدوري الأوروبي عقب فوزه على بريست بهدفين لواحد على حين سيلعب ليل بدوري المؤتمر الأوروبي، وكان سان جيرمان ولنس ضمنا المشاركة بالشامبيونزليغ بينما يخوض مرسيليا مباريات الدور التمهيدي، أما تولوز فيشارك بالدوري الأوروبي على اعتبار أنه بطل الكأس.

الوطن أون لاين