في حادثة نادرة.. مباراة في كأس مصر لكرة القدم تستمر لـ200 دقيقة

في حادثة نادرة، استمرت مباراة فيوتشر وإنبي، في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم، الأحد ٢٨/٥/٢٠٢٣ لمدة 3 ساعات و20 دقيقة، أي ما يعادل 200 دقيقة كاملة.



وشهدت المباراة أزمة بسبب هدف محمد رضا بوبو، لاعب فريق فيوتشر، وذلك بعد ارتطام الكرة بحكم المباراة نادر قمر الدولة، وفقاً لموقع "روسيا اليوم".



الاعتراض على قرار الحكم



واحتسب الحكم 25 دقيقة بدلاً من الوقت الضائع، بعد أن توقف اللعب حوالي 22 دقيقة، بسبب مراجعة كرة هدف بوبو، وتعطل شاشة الفار.



وأعلن لاعبو إنبي الانسحاب اعتراضاً على قرار الحكم الذي احتسب الهدف ولم يلغه، بداعي لمس الكرة للحكم، وهي في طريقها قبل تسجيل الهدف، في حين أنه كان يتوجب عليه إجراء عملية إسقاط للكرة.



توقف المباراة



واحتج لاعبو إنبي ورفضوا استكمال المباراة، قبل أن يعودوا من جديد لأرضية الملعب بعد أن توقفت المباراة من الدقيقة 57 حتى الدقيقة 79.



كما شهد اللقاء كذلك، إجراء 12 تبديلاً، بواقع 6 تبديلات لكل فريق.



موقف لجنة الحكام



وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، موقف لجنة الحكام من الأزمة التي شهدها لقاء إنبي وفيوتشر.



وعلق المصدر المسؤول قائلاً: "تقرر استبعاد نادر قمر الدولة من إدارة مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر، لكن الاستبعاد لن يزيد عن جولة أو اثنتين فقط، خاصة أن خطأه لم يؤثر في نتيجة المباراة".



حكم متميز



وأوضح المصدر: "يعد الحكم من الحكام المميزين، لكن بسبب اللقطة الجدلية لهدف فيوتشر، تقرر استبعاده، علماً بأن باقي قراراته في المباراة كانت موفقة".



يذكر أن المواجهة انتهت بفوز إنبي بركلات الترجيح "6-5"، بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي والوقت الإضافي بتعادل الفريقين بهدف لمثله.