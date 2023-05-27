فوز جدير للكرامة على أهلي حلب

27-05-2023

فوز جدير للكرامة على أهلي حلب

افتتحت مساء أمس الجمعة مباريات الأسبوع الثامن من مرحلة الإياب لسلة المحترفين بثلاثة لقاءات مهمة ومثيرة. 

حيث أنعش الكرامة آماله بالتأهل للمربع الذهبي بعدما حسم موقعته أمام أهلي حلب بواقع ٦٨-٥٤ بعد مباراة فرض الكرامة فيها سيطرته منذ بدايتها ووسّع الفارق إلى عشرين نقطة وسط تراجع وارتباك بأداء لاعبي أهلي حلب الذين حاولوا العودة، ولكن محاولاتهم لم يكتب لها النجاح.

وفي حماة نجح فريق النواعير في تحقيق فوز جدير على الوثبة بنتيجة ٨٣-٦٥ بعد مباراة متوسطة المستوى الفني مع أفضلية للنواعير.

وفي حلب رد الحرية الدين لضيفه حطين وغلبه بواقع ٧٢-٦٧ بعد مباراة جيدة المستوى الفني،  حيث لعب الفريقان بطريقة جيدة،  وحاول حطين كسب نقاط الفوز لكن محاولاته باءت بالفشل. 

وتختتم مباريات الأسبوع الثامن يوم غدٍ السبت بلقاءين، حيث يلعب الجيش بضيافة الطليعة في حماة، ويستقبل الجلاء تشرين في حلب.

الوطن أون لاين

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