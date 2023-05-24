بوتين: روسيا تمر بأوقات عصيبة

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء 23/5/2023، بأن روسيا تمر بأوقات ليست بالسهلة، لكن الآن هذه اللحظة الحاسمة للتلاحم وتعزيز القيم الروحية للمجتمع، والعمل على تنمية الاقتصاد.

وقال بوتين، في ختام حفل تسليم جوائز الدولة للإنجازات البارزة في مجالات الثقافة وعلوم الفضاء والتعليم وغيرها في قاعة “كاثرين الأولى” في الكرملين: “نعم، تكلمنا عن هذا الأمر أكثر من مرة، روسيا تمر بأوقات ليست بالسهلة وقلنا أيضا إنها لم تكن سهلة في أي وقت”.

وأضاف بوتين، بالقول: “هذا اليوم هو لحظة حاسمة لتوطيد تماسكنا وشحذ المشاعر الوطنية، والرغبة في تقوية أسسنا الروحية مهما كان، وخلق الظروف في مجالات الاقتصاد والإنتاج، وتربية شبابنا لتأمين المستقبل غير المشروط لبلادنا، وفي هذا أنتم تقدمون مساهمتكم الظاهرة والملموسة”.