أكيد رح تقرؤوها .. مو.؟

لا يوجد بكل لغات العالم : كلمة واحدة .. معبرة .. وساحرة مثل : ال (( مو )) : !؟ مو

معنى مفردة (مو) في اللهجة الشامية

لم يسأل أحد من أين أتت ال (مو) هذه؟ !

مو : يعتقد هي من بقايا التراث اللغوي السومري وهي أداة الجملة الفعلية السومرية التي تبتدىء بها أي جملة اذا لا يمكن لجملة سومرية أن تتكون وفيها فعل إلا بأستخدام بادئه MU

اختفت السومرية وبقيت منها مو فقط

ويستخدم الشوام والسوريين اجمالا هذه المفردة كثيراً في لهجتهم الشعبية

وهناك عدة معاني لها:

استعمالات مو في لهجتنا الشامية

◘ مو النافية : بمعنى ليس

مثال ( انت كسرت الكاسة ؟؟ .. مو أنا )

◘ مو الناهية : بمعنى لا

مثال ( مو تشعل الضو .. وتطلع )

◘ مو الاستفهامية : بمعنى أليس كذلك

مثال ( مو هيك بيعملو المجدرة ؟؟!! )

◘ مو السببية : بمعنى لأن

مثال ( ليش ماجبت خبز ؟؟؟ مو الفرن .. مسكر )

◘ مو التوبيخية :

مثال ( مو قلتلك ماتحكي مع هدول الناس )

◘ مو التقريرية :

مثال ( مو أنت بتحبني.. طيب عيرني سيارتك اليوم )

◘ وآخر وحدة للموافقة على الكلام والتأكيد

مثال ( بابا رح تشتريلي اللعبة .. مووو )

