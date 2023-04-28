١٦ عاماً في قطر.. كم سنة يحتاج الموظف ليجمع مليون دولار في هذه البلاد العربية؟

نشر موقع أمريكي متخصص بالإحصاء، بيانات بشأن سنوات العمل التي يحتاجها مواطنو بعض الدول ليجمعوا مليون دولار، وذلك بالاعتماد على الراتب الشهري الذي يحصلون عليه.

موقع Picodi للإحصاءات، قال إنه إذا جمعت كل الأموال التي يحصل عليها الموظف العادي في وطنه، فسيصبح المواطن السويسري مليونيراً بعد 14 عاماً و3 أشهر من العمل، فيما تأتي في المركز الثاني سنغافورة بـ16 سنة و11 شهراً من العمل. كما ذكر الموقع أنه يتعين على مواطني لوكسمبورغ العمل 16 عاماً، فيما يحتاج الأمريكيون إلى العمل لـ19 عاماً.



وفي الشرق الأوسط، قدّر الموقع معدل الرواتب في سوريا بـنحو 81 دولاراً شهرياً، يعني هذا أن السوري بحاجة إلى العمل أكثر من ألف عام لجمع مليون دولار، وفي لبنان يحتاج اللبنانيون الذين يعملون بمعدل راتب شهري يبلغ 507 دولارات إلى العمل 164 عاماً لجمع مليون دولار.

فيما أظهرت البيانات المنشورة في الموقع أن المواطن المغربي يحتاج إلى 216 عاماً من العمل لجمع مليون دولار، بينما يحتاج التونسي إلى 283 عاماً، أما الجزائري فيحتاج إلى 312 عاماً من العمل لجمع هذا المبلغ.

أما المواطن المصري فيحتاج إلى العمل لـ603 أعوام لجمع مليون دولار من راتبه الشهري، فيما يحتاج الإيراني في المتوسط إلى نحو 274 عاماً من العمل لجمع مليون دولار، أما المواطن التركي فيحتاج إلى العمل لـ200 عام.

فيما تصدرت الدول الخليجية القائمة في الدول العربية، حيث يحتاج القطري إلى جمع الراتب الشهري لـ16 عاماً لجمع مليون دولار، فيما يحتاج الإماراتي إلى العمل براتب شهري لـ24 عاماً لجمع مليون دولار.

ويشار إلى أن دول الخليج لطالما تتصدر قائمة متوسط الرواتب في الدول العربية لعام 2022، حسب تقارير متخصصة، حيث تحتل كل من قطر والإمارات مراكز متقدمة في التصنيف، فيما تأتي دول المغرب العربي ومصر في المراكز المتأخرة عربياً وعالمياً.