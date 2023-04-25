ظاهرة فلكية مميزة في أيار

أكدت الخدمة الصحافية التابعة لمركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن سكان الأرض سيشهدون قريبًا ظاهرة فلكية مميزة.

وصرحت الخدمة في بيان صادر عنها أن تساقط شهب الدلويات أو (Aquariids) سيصل ذروته ليلة 5 إلى 6 مايو من العام 2023، وفقًا لما نقله موقع “RT”.

وتتوقع منظمة النيازك الدولية أن يشاهد سكان بعض مناطق الأرض في تلك الليلة 50 شهابًا في الساعة الواحدة.

ومن الممكن رؤية هذه الشهب في الجهة الجنوبية الشرقية من السماء فوق خط الأفق.

ومع ذلك، فإن ظروف المراقبة لن تكون مواتية جدًا هذا العام بسبب وجود القمر في مرحلة الاكتمال في ذلك الوقت وسطوعه الساطع في السماء. يتكرر تساقط الشهب كل عام في الفترة من نيسان إلى مايو، ولكن يبلغ ذروته في أوائل مايو، ويُطلق عليه اسم May Aquariids.

وكالات