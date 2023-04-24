الاحتفال بأول ولادة في قرية إسبانية منذ 30 عاماً 

24-04-2023

الاحتفال بأول ولادة في قرية إسبانية منذ 30 عاماً 

احتفلت قرية "فيلانويفا دي جيلوكا" الواقعة بين تلال منطقة "أراغون" في إسبانيا بأول ولادة منذ 30 عاماً. 

وذكرت صحيفة "هيرالد أراغون" الإسبانية، أن ولادة الطفلة "لبري" نشرت فرحة نادرة بين سكان هذه القرية، لن ينسوها أبداً.

ويعيش في القرية 60 شخصاً، ولا يوجد بينهم من هو أقل من 15 عاماً، وفقاً لتعداد السكان الوطني.

يُشار إلى أن مساحات شاسعة في المناطق الداخلية في إسبانيا معرضة لخطر اختلال ديمغرافي متزايد، نظراً لتوجه السكان إلى المدن الرئيسية والساحلية، تاركين القرى للسكان الأكبر سناً.

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