رجل يزعم أنه رأى الجنة.. هذا ما شاهده!

رجح رجل أمريكي أنه يتمتع بنظرة فريدة حول الحياة الآخرة، بعد أن زعم أنه شاهد الجنة خلال غيبوبة استمرت لمدة شهرين بسبب إصابته بالتسمم والتهاب رئوي، ويدعي أن كائناتاً كانت تحيط به وتعمل كمرشدين له في ذلك الوقت.

وأكد الرجل، ديفيد هانزل، البالغ من العمر 57 عامًا ومن ولاية كارولينا الشمالية، أنه رأى الملائكة وسماء ليلية مخملية وناعمة، ووصف المبنى الذي وصل إليه بأنه “كبير ومصنوع من الرخام ويتميز بأجمل تصميمات الرخام”.

وللإشارة، تماثل الرجل الصحة تماماً بعد النجاة بعدوى رئوية خطيرة وعملية جراحية في عام 2015، حيث ظل في المستشفى لمدة شهرين في غيبوبة.



المصدر: العربية