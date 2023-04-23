مالي: مقتل 9 مدنيين وإصابة 60 في هجوم وسط البلاد

قتل 9 أشخاص على الأقل فيما أُصيب أكثر من 60 آخرين جراء هجوم انتحاري ثلاثي، أمس السبت، دمر نحو 20 بناية في بلدة سيفاري وسط مالي.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم حاكم المنطقة يعقوب مايغا قوله إن "التفجير الإرهابي دمر 20 منزلاً في الحي وأدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة 60 آخرين وجميعهم من المدنيين".

ويأتي الهجوم بعد يومين من مقتل مدير مكتب الرئيس المؤقت للبلاد وثلاثة آخرين في كمين.

وفي وقت سابق اليوم السبت، قالت حكومة مالي في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي إن الجيش أحبط "هجوماً إرهابياً" في سيفاري.

وجاء في البيان أن "ثلاث مركبات ملغومة دُمرت بنيران طائرة مسيرة تابعة للجيش"، من دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

ومنذ العام 2012، تتخبّط مالي في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرّد مسلّح قادته حركات انفصالية شمال هذا البلد، وامتد إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، وتسبّب هذا العنف في مقتل آلاف المدنيّين والعسكريّين، إضافةً إلى تشريد الآلاف.