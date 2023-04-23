الطيران الروسي يدمر مجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية في خاركوف

قال ياروسلاف ياكيمكين، وهو من ضباط المركز الصحافي بمجموعة قوات "غرب"، إن الطيران الحربي الروسي دمر مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتين في اتجاه كوبيانسكي في مقاطعة خاركوف.

وأضاف: "في اتجاه كوبيانسكي، قصفت الطائرات الحربية الروسية معاقل محصنة للقوات الأوكرانية في المركزين السكنيين أوغورتسوفو وكروجلوي".

وأشار ياكيمكين إلى أنه تم اكتشاف وتدمير مجموعتي استطلاع وتخريب معاديتين قرب المركزين السكنيين مولتشانوفو وكراخمالنويه.

ووفقاً له، تمكن الطيران الحربي الروسي كذلك، من إفشال محاولتي تبديل لعناصر العدو في نفس المنطقة من الجبهة.

وتابع الضابط الروسي القول: "في المركز السكني بتروبافلوفكا، تمكنت المدفعية الروسية من تدمير بطارية مدفعية معادية من طراز أكاتسيا".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية، أسقطت طائرة "سو-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالقرب من قرية "كراسني ليمان" في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأوضحت وزارة الدفاع أنّ القوات الروسية قضت على 245 عسكرياً أوكرانياً، ودمرت دبابة وناقلة جند ومركبتين قتاليتين مدرّعتين وثلاث شاحنات صغيرة وثماني مركبات عسكرية ومدفع "مستا بي" ومدفعي "دي-20" وثلاث راجمات.

وتمّ القضاء على أكثر من 30 جندياً أوكرانياً، وتحييد سيارتين، بالإضافة إلى مدفع "كراب" بولندي الصنع، ومدفع "بالادين" أميركي الصنع في هذا الاتجاه.

ودكّ سلاح الطيران على محور "كراسني ليمان"، بالإضافة إلى نيران المدفعية لمجموعة "المركز"، وحدات الجيش الأوكراني في عدة مناطق من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.



وكشفت الوزارة أنّ خسائر الجيش الأوكراني بلغت في هذا الاتجاه أكثر من 80 جندياً أوكرانياً، إضافةً إلى 4 مركبات قتالية مدرعة، و3 مركبات عسكرية، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر "دي-20".