فيديو يوثق مواجهة جوية أمريكية – روسية في أجواء سوريا

نشرت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى “سنتكوم” المسؤولة عن الانتشار العسكري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، شريط فيديو يظهر مواجهة جوية مع طائرات حربية روسية في سماء سوريا في حادثتين منفصلتين.

ويظهر الفيديو، الذي صوّر بالأشعة تحت الحمراء وبجودة عالية، مقاتلة حربية روسية من طراز “سوخوي- 35” تعترض طائرة أمريكية.

وبيّن الفيديو، الذي التقط يوم الخميس الماضي بواسطة طائرة حربية أمريكية، وتبلغ مدته 32 ثانية، المقاتلة الحربية الروسية وهي تقترب من الطائرة الأمريكية.

وذكر موقع “درايف” الإخباري أن الفيديو كان سريا، ووثّق “انتهاك” المقاتلة الحربية الروسية لمناطق التحالف الدولي بسوريا.

وأضاف أن مقاتلة أمريكية انطلقت من قاعدة جوية في المنطقة، واعترضت المقاتلة الروسية، دون أن يذكر أين تقع تلك القاعدة.

وخلال اعتراض المقاتلة الروسية، ناور الطيار الروسي بشكل “غير مهني” ولم يعد يفصله عن الطائرة الأميركية سوى 600 متر فقط، منتهكا البروتوكول في هذا الشأن.

وكان فيديو سابق التقط في 2 نيسان، لكن بجودة أقل، يظهر مواجهة اعتراضية بين مقاتلة “سوخوي- 35” روسية ومقاتلة أمريكية من طراز “إف- 16” في سماء سوريا.

وبحسب الجيش الأمريكي، فإن هذه الحادثة تتعلق أيضا باعتراض تحليق سلاح الجو الروسي في مناطق التحالف في سوريا.

وكانت المقاتلة تحلق بسرعة كبيرة وثمة أجزاء كبيرة في الفيديو جرى إخفاؤها.

جاء هذا الأمر بعد أن حذر قائد “سنتكوم”، الجنرال إريك كوريلا، من أن قيادته تلحظ تزايدا في “النشاط العدواني الروسي” في سوريا وتحديدا منذ الأول من آذار.

وقال كوريلا للكونغرس الأمريكي، إن الهجوم الروسي في أوكرانيا قد يمتد إلى سوريا، حيث تحاول موسكو أن تصبح “مُفسدة”.

وقالت “سنتكوم”، إن الطائرات الحربية الروسية حلقت فوق المناطق التي يسيطر عليها التحالف في سوريا 26 مرة بين الأول من آذار و19 نيسان.