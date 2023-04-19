9 صالات مخصصة لبيع الألبسة والأحذية مستمرة بالبيع خلال اليومين القادمين حتى الثالثة صباحاً

بيّن مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة بدمشق سامي هليل أن فرع المؤسسة السورية للتجارة بدمشق قام بطرح الألبسة بمختلف أصنافها الولادي والرجالي والنسائي إضافة إلى الأحذية في 9 صالات بدمشق بأسعار أقل من السوق بنسبة تتراوح بين 20 و60 بالمئة وذلك انطلاقاً من دور المؤسسة الرامي لكسر الأسعار في السوق.

وأضاف: إن المؤسسة مستمرة بإجراء تخفيضات على أسعار الألبسة والأحذية المطروحة في صالاتها لغاية نهاية شهر نيسان الجاري إضافة لتقديم عروض خاصة على القطع المباعة، لافتاً إلى أن جميع أصناف الألبسة والأحذية التي تباع في صالات السورية للتجارة هي من إنتاج وطني وليست مستوردة.

وأوضح بأن المؤسسة قامت كذلك بطرح الألبسة الشتوية في صالاتها بأسعار خاصة وتخفيضات تصل لحدود 70 بالمئة وذلك مع انتهاء موسم الشتاء.

وبيّن أن المؤسسة قامت بالاتفاق مع التجار باستجرار كميات من الألبسة والأحذية بالأمانة وعرضها في صالاتها وقدمت كل التسهيلات الممكنة لهم ضمن الصالات وذلك بهدف تحقيق التخفيضات وأكبر قدر ممكن من الوفر على المواطن، مشيراً بأن صالات بيع الألبسة والأحذية ستستمر بفتح أبوابها لبيع المواطنين خلال اليومين القادمين حتى الساعة الثالثة صباحاً.

وبالنسبة للحوم الحمراء والبيضاء أوضح مدير السورية للتجارة بدمشق أنها متوافرة وبكميات جيدة في 26 صالة في دمشق 6 صالات منها تقوم بالبيع للمواطن وفق نظام بيع الملحمة أي حسب رغبة وطلب الزبون في حين أن الصالات العشرين المتبقية تبيع اللحوم البيضاء والحمراء مغلفة ومعبأة بأوزان محددة.

ولفت إلى أن كيلو الفروج المنظف والمذبوح يباع اليوم في صالات «السورية للتجارة» بسعر 21 ألف ليرة وهو أخفض من السعر المحدد في النشرة التموينية بنحو 4- 5 آلاف ليرة، إضافة إلى بقية أجزاء الفروج مثل الشرحات والوردة والدبوس والتي تباع بسعر أخفض من السعر المحدد في النشرة التموينية، على حين أن اللحوم الحمراء من غنم وعجل تباع في الصالات بأسعار أقل من السوق بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة.

وأكد أن فرع السورية للتجارة بدمشق قام باستجرار الخضر من الساحل السوري ومن محافظتي درعا وحماة خلال فترة شهر رمضان فضلاً عن استجرار كميات ضخمة منها منذ يومين لتأمين حاجة المواطنين منها قبل عطلة العيد، مبيناً بأن بيع الخضر في الصالات مستمر خلال فترة العيد وسنعمل لتأمين المواد الأساسية للمواطنين في الصالات خلال هذه الفترة.

وعن الدوام خلال فترة العطلة بيّن هليل أن جميع صالات ومستودعات وعمال وحتى الموظفين الذين يعملون في فرع دمشق استمروا بالعمل والدوام خلال فترة العطلة الحالية، وصالات البيع استمرت بتوزيع المواد المقننة على المواطنين خلال هذه الفترة كما أن بيع الخبز استمر ولن يتوقف وذلك من خلال 63 صالة مخصصة لبيع مادة الخبز، لافتاً إلى أنه خلال فترة عيد الفطر سيتم تنظيم جدول مناوبات لصالات السورية للتجارة وسنعمل على فتح صالة واحدة أو أكثر في كل منطقة

الوطن