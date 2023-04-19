ولادة ماعز بوجهين وفمين و4 عيون في حماه يثير ضجة

أثارت ولادة ماعز لمولود بوجهين ملتصقين برأس واحد، في حلفايا الواقعة شمالي حماة حفيظة كثيرين وتساؤلاتهم عن سبب تلك الولادة النادرة وهل يمكن أن تعيش مثل غيرها من المواليد وسواها من الأسئلة.

وأوضح الطبيب البيطري بلال الاسماعيل أن ولادة ماعز بوجهين وفمين و4 عيون من الناحية الطبية والعلمية، تعد حالة نادرة جداً وتسمى “التشوه القفصي المتكامل” أو “التشوه الخلقي الإنشائي المتكامل”، ويحدث هذا التشوه عندما يفشل جزء من القفص الصدري أو الأنف والفك والحنجرة من اكتمال النمو، فيُولد الجنين بوجهين متصلين وعينين وفمين، وهذا قد ينتج عنه صعوبة في التنفس أو الهضم وغيره.

ووشدّد الطبيب البيطري على أنه يجب الإسراع في حالة الولادة النادرة تلك عن طريق تلقي الرعاية الطبية المتخصصة لزيادة فرص النجاة وتقليل المضاعفات الصحية، ورأى أنه من الصعب التنبؤ بإمكانية البقاء على قيد الحياة لهذا النوع من الحالات لاعتماد ذلك على درجة خطورة التشوه وإمكانية التعامل مع المضاعفات الصحية للمولود، لكن على الأغلب فإن معظم حالات الولادة مثل تلك الحالة لا تستمر حياتها طويلاً.

وأشار الطبيب البيطري بلال الإسماعيل إلى أنه يمكن اكتشاف بعض العيوب الخلقية للحيوان أثناء الحمل، من خلال استخدام التصوير بالأشعة فوق البنفسجية أو التصوير بالأشعة السينية، أو إجراء تحاليل الدم على الجنين والأم، لكن تبقى عيوب خلقية أخرى لا يمكن اكتشافها أثناء الحمل.

الجدير ذكره وبحسب رئيس مجلس مدينة حلفايا ابراهيم الحسن (المنطقة التي تمت فيها الولادة النادرة)، نفقت مولودة الماعز وكان مالكها عبد القادر أبو عائشة أكد لـ”أثر” أنه منذ عمله سنوات طويلة لم ير هكذا ولادة نادرة.



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