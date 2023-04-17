الصوص يكلف 50 ألف.. أسعار البيض والفروج إلى ارتفاع

كشف “أحمد جيفار” أحد المربين في قطاع الدواجن أنه “من الطبيعي أن يرتفع سعر صحن البيض الى 25 ألفاً وربما سيصل الى 30 أو أكثر بعد مضي شهر رمضان، إذا لم يتم دعم المربين بالسرعة القصوى خصوصاً بسعر المازوت”.

“جيفار” قال “إن أسباب ارتفاع سعر البيض والفروج باتت معروفة لدى الجميع في قائمتها ارتفاع سعر العلف واليوم لم يعد هنالك دعم للمازوت أيضاً فقد أصبح يحسب لتر المازوت على المربي بـ5400 ليرة في دمشق وريفها على عكس المحافظات الأخرى التي يحسب فيها سعر اللتر بـ3100، ناهيك بارتفاع أسعار كيلو الصويا الذي وصل سعره إلى 9200 فالتربية باتت مكلفة للغاية جميع المواد الداخلة فيها أصبحت مرتفعة منها الأدوية واليد العاملة والمحروقات لاسيما وأن الصوص بحاجة إلى التدفئة طوال أشهر السنة ماعدا الشهرين السابع والثامن”.

وأضاف جيفار: “أغلب المربين خرجوا عن التربية بسبب ارتفاع التكلفة ففي حال لم يستطع المربي أن يجني ثمن التكلفة على الأقل فلماذا يقوم بالتربية سيخرج عن التربية بالتأكيد، هذا الأمر سبب قلة في الإنتاج ما أدى إلى ارتفاع السعر في السوق”.

وأشار إلى أن سعر الصوص البالغ من العمر يومأً واحداً 7500 ويحتاج إلى 50 ألف ليرة كتكلفة حتى يصبح قادراً على إعطاء البيض، ناهيك بأنه يصبح بحاجة إلى غذاء أكثر عندما يبيض متسائلاً كم يحتاج المربي ليسترد تلك النفقات.

ولفت جيفار إلى ضرورة دعم المربين بالسرعة القصوى هذا الأمر وحده الذي سيوقف ارتفاع سعر صحن البيض والفروج وسيجعل المربين يستمرون في التربية وسيشجع غيرهم على التربية الأمر الذي سيزيد من الإنتاج وتاليا سينخفض السعر بالتأكيد.



تشرين