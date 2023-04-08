لماذا لا تتأثر أساسات البيوت وجدرانها في مدينة البندقية الإيطالية؟

08-04-2023

لماذا لا تتأثر أساسات البيوت وجدرانها في مدينة البندقية الإيطالية؟

لا شك ان مدينة البندقية الايطالية من أجمل المدن السياحية الاوروبية و يعزى سبب شهرتها الى الممرات المائية المتداخلة مع مبانيها العتيقة ، فهذه المدينة تعتبر اعجوبة هندسية عالمية .


لكن ، هل تعلم بان المدينة مكونة مما يقارب 120 جزيرة صغيرة و 150 قناة مائية ؟

هذه المدينة التي تتميز في طرازها المعماري الملفت و تخطيطها الفريد لا تسمح لك بالتنقل خلالها الا عبر القوارب الصغيرة المخصصة او مشيا على الاقدام – تخيل استئجار قارب ليموزين و سائق خاص – و لتلك الاسباب الانفة الذكر تعتبر المدينة بحق من اجمل المدن الاوروبية و اكثرها شهرة و مقصدا للسائحين

تاريخيا

منذ زمن ليس بقليل تم بناء اولى مباني هذه المدينة عن طريق غرس اوتاد خشبية طويلة – تصل الى اكثر من متر ونصف – عميقا داخل الارض ، هذه الاوتاد تتجاوز التربة الضعيفة و الطين السطحي الى جزء من الطين الصلب الشبيه بالصلصال .

الامر الذي يمكن من حمل البناء فوق الاوتاد بثبات و دون خوف من هبوط قد يحصل للطبقة الطينية.

لكن قد يتبادر الى الذهن ان الخشب المغمور بالمياه قد يصبح عرضه للتاكل مما يؤدي في النهاية الى ضعف المباني و تضررها.

لنتكلم عن الخشب نفسه ، الخشب المستعمل ها هنا من انواع الخشب عالية المقاومة للعوامل الجوية و للمياه على وجه الخصوص و يرجح ان الخشب المستعمل هو من انواع خشب البلوط و الاركس او اللاركس ” وهي من المخروطيات التي تنبت في الاماكن الباردة ” ، بالاضافة ان الخشب مغمور كليا بالماء الامر الذي يغيب الاوكسجين و يمنعه من الوصول الى الخشب و بالتالي غياب عامل اساسي يسهم في تعفن الخشب ، ايضا من المعروف ان الاملاح المتواجدة في المياه تؤثر على الخشب ، و مع مرور الوقت تتصلب الاخشاب و تصبح خصائصها اكثر ميولا الى الاحجار منها الى الخشب ، وذلك من الاسباب التي تجعلها اقوى بمرور الزمن.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...