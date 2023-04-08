لماذا لا تتأثر أساسات البيوت وجدرانها في مدينة البندقية الإيطالية؟

لا شك ان مدينة البندقية الايطالية من أجمل المدن السياحية الاوروبية و يعزى سبب شهرتها الى الممرات المائية المتداخلة مع مبانيها العتيقة ، فهذه المدينة تعتبر اعجوبة هندسية عالمية .



لكن ، هل تعلم بان المدينة مكونة مما يقارب 120 جزيرة صغيرة و 150 قناة مائية ؟

هذه المدينة التي تتميز في طرازها المعماري الملفت و تخطيطها الفريد لا تسمح لك بالتنقل خلالها الا عبر القوارب الصغيرة المخصصة او مشيا على الاقدام – تخيل استئجار قارب ليموزين و سائق خاص – و لتلك الاسباب الانفة الذكر تعتبر المدينة بحق من اجمل المدن الاوروبية و اكثرها شهرة و مقصدا للسائحين

تاريخيا

منذ زمن ليس بقليل تم بناء اولى مباني هذه المدينة عن طريق غرس اوتاد خشبية طويلة – تصل الى اكثر من متر ونصف – عميقا داخل الارض ، هذه الاوتاد تتجاوز التربة الضعيفة و الطين السطحي الى جزء من الطين الصلب الشبيه بالصلصال .

الامر الذي يمكن من حمل البناء فوق الاوتاد بثبات و دون خوف من هبوط قد يحصل للطبقة الطينية.

لكن قد يتبادر الى الذهن ان الخشب المغمور بالمياه قد يصبح عرضه للتاكل مما يؤدي في النهاية الى ضعف المباني و تضررها.

لنتكلم عن الخشب نفسه ، الخشب المستعمل ها هنا من انواع الخشب عالية المقاومة للعوامل الجوية و للمياه على وجه الخصوص و يرجح ان الخشب المستعمل هو من انواع خشب البلوط و الاركس او اللاركس ” وهي من المخروطيات التي تنبت في الاماكن الباردة ” ، بالاضافة ان الخشب مغمور كليا بالماء الامر الذي يغيب الاوكسجين و يمنعه من الوصول الى الخشب و بالتالي غياب عامل اساسي يسهم في تعفن الخشب ، ايضا من المعروف ان الاملاح المتواجدة في المياه تؤثر على الخشب ، و مع مرور الوقت تتصلب الاخشاب و تصبح خصائصها اكثر ميولا الى الاحجار منها الى الخشب ، وذلك من الاسباب التي تجعلها اقوى بمرور الزمن.